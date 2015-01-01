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भीषण जाम:बाजार गुलजार : शहर में भीषण जाम

शेखपुरा4 घंटे पहले
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  • त्योहार के खरीदारी के लिए ग्रामीण व शहरी इलाकाें में भीड़

शहर में दीपावली व धनतेरस के अवसर पर घर सजाने के लिए सजावट सामाग्री खरीदने को लेकर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। दोपहर से बाजार में ग्राहकों की चहलकदमी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। लेकिन, जैसे दिन ढलने लगा वैसे ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। गुरूवार के दिन बाजार में अत्यधिक भीड़ भाड़ होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वाधिक दिक्कत महिलाओं एवं बच्चों को हुई। शहर के चांदनी चौक से कटरा बाजार पर खरीददारी को लेकर उमड़ी भीड़ के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

त्योहार के खरीददारी के लिए निकले लोगों में सर्वाधिक संख्या ग्रामीण महिला-पुरुषों की रही। कटरा चौक और सब्जी मंडी के आसपास वाहनों के बेतरतीब निकालने से लोगों को पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया। चौराहे से चांदनी चौक और स्टेशन रोड की ओर आने-जाने वाले ई-रिक्शा एवं टेम्पो चालकों ने राहगीरों की परेशानी बढ़ाने का काम किया। वहीं, जाम से निपटने के शेखपुरा पुलिस दल-बल के साथ मोर्चा संभाले दिखे।

देर रात तक चला जाम का सिलसिला
जाम लगने का सिलसिला सुबह बाजार खुलने से जो शुरू हुआ वह देर रात तक चलता रहा। शहर का कोई ऐसा चौराहा और सड़क नहीं रही जहां लोग घंटों जाम में न फंसे रहे हों। शेखपुरा में सबसे बड़ी दिक्कत वाहनों के संचालन और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण उत्पन्न रही। जिसको जहां मन आया वाहन मोड़ लिया, जहां चाहा खड़ा कर दिया। रही सही कसर धनतेरस पर सड़क पर दुकान लगाने वालों ने पूरी कर दी। शहर चांदनी चौक से वीआईपी रोड, सब्जी मार्केट, खांड पर, दल्लु चौक, गिरिहिंडा चौक, बुधौली बाजार तक जाम देखने को मिला।

बरबीघा के बाजार में लगा जाम, पुलिस मौन
दीपावली एवं धनतेरस की खरीदारी को लेकर गुरुवार को बरबीघा बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके कारण हटिया चौक से थाना चौक तक भीष्ण जाम लग गया। इस क्रम में नो एंट्री का शर्त तोड़कर वाहनों का आवागमन जारी रहा। सबसे बुरा हाल मुख्य बाजार का रहा।बाजार के मुख्य मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में फुटपाथ दुकानदार ने कब्जा कर लिया। जिसके कारण चौड़ी सड़क संक्रिण बन गई। इसके साथ ही मुख्य सड़कों पर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन जारी रहा। बाज़ार के मुख्य सड़कों पर जगह जगह जाम लग गया।

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