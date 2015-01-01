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बिक्री शुरू:छठ को ले सज गए बाजार, सूप-दउरा की बिक्री शुरू

शेखपुरा2 घंटे पहले
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लोक आस्था का चार दिवसीय कद़दू भात नहाय खाय के साथ 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। 19 को खरना पूजा, 20 को अस्ताचलगामी सूर्य को पहली अर्घ्य देगे। 21 नवंबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। जिसको लेकर अभी से ही पूजन सामग्री, सूप, डाला सहित फलों का बाजार सजने लगा है। हालांकि कोरोना काल एवं चुनाव के कारण इस बार आस्था पर महंगाई का मार स्वाभिक है। अभी से बाजार के तेवर को देख भक्तजनों का पसीना छूट रहा हे। शहर के चांदनी चौक, कटरा चौक, दल्लु चौक, गिरिहिंडा जैसे चौक चौराहों पर सूप-दाउरा की दुकाने सज गई हैं। छठ मैया के गीतों की गूंज से वातावरण एक बार फिर धार्मिक होने लगा हैं। अभी से ही छठ पूजन सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बाजार में जुटने लगी है। इस महापर्व को मनाने में कोरोना के बाद भी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोई कसर नहीं छोडऩा चाह रहे हैं।

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