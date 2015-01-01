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आयोजन:सास-बहू सम्मेलन का हुआ आयोजन

शेखपुरा4 घंटे पहले
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बरबीघा के जगदीशपुर पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र उखदी पर सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जोड़ी सास-बहू ने इस आयोजन में भाग ली। कार्यक्रम के दौरान कोरोना से सम्बंधित नियमों का पालन करते हुए आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में एएनएम स्नेहलता कुमारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मिशन परिवार विकास अंतर्गत सास-बहु सम्मेलन का आयोजन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (आरोग्य दिवस) के दिन आयोजित किया जाना है। सम्मेलन के दौरान उपस्थित सास और बहु के बीच परिवार नियोजन के स्थाई और अस्थायी तरीके के बारे में फ्लिप बुक एवं चार्ट पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई एवं परिवार नियोजन से सम्बंधित विधि के नियमित उपयोग करने वाले बहुओं के बीच पुरस्कृत किया गया।

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