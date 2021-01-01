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सरगर्मी हुई तेज:चेवाड़ा में पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज

शेखपुरा7 घंटे पहले
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पैक्स चुनाव को लेकर इन दिनों प्रखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। पैक्स उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुट गए हैं। मालूम हो कि 2 फरवरी तक नामांकन का आखिरी तिथि है। प्रखंड के कुल 3 पंचायत लहना, लोहान और चकन्द्रा में पैक्स चुनाव कराया जाना है। जहां पुराने उम्मीदवार अपनी कार्य गिनाकर मतदाता को अपने पक्ष में करने की अभी से ही कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं नए चेहरे भी पूरी जी जान से मेहनत में जुट गए हैं। इस बार पैक्स चुनाव में उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अभी से ही उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर उसे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब तो यह चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा कि पुराने पैक्स अध्यक्ष अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नया चेहरा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा पाएगा।

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