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पहल:ई-संजीवनी से अब घर बैठे होगा इलाज, डॉक्टर्स की टीम देगी परामर्श

शेखपुरा2 घंटे पहले
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अब ग्रामीण व सुदूरवर्ती इलाकों के लोगों को अपने बीमारियों और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की परामर्श के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अब घर बैठे हीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सहायता उपलब्ध होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ई-टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी एप लांच किया है। बता दें कि कोविड -19 संक्रमण काल में चिकित्सीय सेवा को बेहतर व सुलभ बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। इस क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति ने जिले के चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया है।

जिसके तहत चेवाड़ा, शेखोपुरसराय, बरबीघा और घाटकोसुम्भा पीएचसी शामिल हैं। इस बाबत स्वास्थ विभाग के डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने बताया मरीजों को चिकित्सीय सुविधा देने के किए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ई-टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी सुविधा विकसित की गयी है। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सुदूर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की योजना है। इसके तहत चिकित्सकीय शिक्षा, प्रशिक्षण और इसका प्रबंधन तक शामिल हैं। इसमें मरीज चिकित्सकीय जानकारी भेज सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से रियल टाइम परिस्थितियों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अब ग्रामीण व सुदूरवर्ती इलाकों के लोगों को अपने बीमारियों और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की परामर्श के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा

स्वास्थ्य संस्थानों में हब एंड स्कोप प्रणाली से उपलब्ध होगी सुविधा
डीपीएम ने बताया कि ई-टेलीमेडिसिन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब बेहतर व विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार द्वारा जिले के स्वास्थ संस्थानों में हब एंड स्कोप प्रणाली से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी पीएचसी के संबंधित केंद्र पर एएनएम को टैब उपलब्ध कराया गया है। जिसके माध्यम से उपकेंद्र में इलाज कराने आये मरीजों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित चिकित्सा से बात कर उनका ऑनलाइन इलाज किया जायेगा। इसके साथ ही बीमारी से संबंधित दबा की रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। वही रसीद पर लिखी दवाई को उप केंद्र पर उपस्थित एएनएम के द्वारा मरीज को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ई-संजीवनी ओपीडी एप
एंड्राॅइड स्मार्ट फोन से प्ले स्टोर पर जाकर ‘ई-संजीवनी ओपीडी एप’ को इंस्टाल करें, अथवा फिर ‘ई-संजीवनी डॉट इन’ पोर्टल पर जाकर इस सुविधा सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के जरिये सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा संबंधी बीमारी, संक्रामक रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन के जरिये चिकित्सक व विशेषज्ञ से निःशुल्क परामर्श लिया जा सकता है।

इस प्रकार से ई-संजीवनी हब एंड स्पोक करेगी काम
उन्होंने बताया ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का क्रियान्वयन हब एवं स्पोक प्रणाली के रूप में होगा। इसमें मरीज पहले स्वास्थ उपकेंद्र पर उपस्थित एएनएम से बात करेंगे। फिर एएनएम मरीज की सभी जानकारी लेकर उसे डॉक्टर के पास फारवर्ड करेंगी। जिसमें समयानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों को सलाह देने के लिए उपलब्ध होंगे।

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