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परेशानी:फसलों में बढ़ा कीड़े का प्रकोप, दवा छिड़काव से भी फायदा नहीं

घाटकुसुम्भा4 घंटे पहले
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  • टाल क्षेत्रों के किसानों का चिंता बरकरार, समाधान के लिए कीटनाशक दवा की दुकानों का लगा रहे चक्कर

दलहन किसानों के बीच इन दिनों कीड़ाखोरी की समस्या विकराल बन रही है। अच्छी फसल की आस में खेतों में कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को कभी मौसम की मार तो कभी कीड़ों का प्रकोप प्रति वर्ष बेवस और लाचार बना रहा है। खेतों में जमे पानी की देरी से हुई निकासी के कारण एक तो विलंब से हुई बुआई और अब बीजों से पौध के निकलते ही कीड़ों का प्रकोप किसानों के चिंता का कारण बना हुआ है।

किसानों की मानें तो कीड़े की पहचान और समस्या से समाधान के तौर तरीकों से अंजान किसान अपने-अपने अनुमान से खेतों में दवाओं का छिड़काव करा रहे हैं, पर कोई फायदा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। कजरा कीट के आशंका में कहीं थाइमेट तो फतिंगे एवं अन्य आशंकाओं के बीच कहीं कीटरोधी केमिकल का स्प्रे कराया जा रहा है।

डीहकुसुम्भा, घाटकुसुम्भा, कोयला, भदौसी, सुजावलपुर, अकरपुर, गदबदिया, गगौर, बटौरा, सहरा, पानापुर, आलापुर, दरियापुर, भदौस, रजौली, वृन्दावन सहित कई टाल क्षेत्र का कोई भी इलाका इस समस्या से अछूता नहीं है। स्थानीय किसान बताते हैं कि खेतों के एक किनारे से प्रारंभ हुए कीड़े का प्रकोप बहुत ही तेजी से अपना दायरा बढ़ाने का काम करता है। मटर में कम जबकि मसूर के फसल लगे खेतों में इसकी व्यापकता अधिक देखी जा रही है।
धूप निकलने के पहले दवा का करें छिड़काव
कृषि समन्वयक संदीप कुमार ने बताया कि कजरा किट के निदान के लिए किसान धूप निकलने से पहले1 लीटर पानी में 2 एमएल दर्शवान या लीथल दवा का छिङकाव करें। कजरा किट धूप पड़ने पर मिट्टी में छिप जाता है और सूर्यास्त या सूर्योदय के पहले यह फसलों को काटता है।

कीटनाशक दवा दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं किसान
समाधान को लेकर अधिकांश किसान विभिन्न दवा दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान बर्बाद हो चुके पौधे वाले खेतों में दुबारा बुआई करने का कार्य कर रहे हैं। कीड़ों के समुचित पहचान नहीं हो पाने के कारण ऑनलाइन सलाह उपलब्ध कराने वाले कृषि सलाहकारों से भी किसान संपर्क करने में असमर्थ हो रहे हैं।

स्थिति यह है कि कृषि वैज्ञानिकों को स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किए जाने की जरूरत है। काफी संख्या में किसान कहते हैं कि बीते पांच वर्षों से हर बार एक नई समस्या कृषि कार्य को बुरी तरह प्रभावित करने पर आमादा है। सरकारी अनुदान उपलब्ध होने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है।

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