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राहत:सिस्टम से निराश व हताश लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है लोक अधिकार

शेखपुरा7 घंटे पहले
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  • लोक शिकायत निवारण ने कई की जिंदगी संवारी है, तो कई के बिगड़े काम बने

लोक अधिकार अब निराश व हताश लोगों के लिए सुलभ व त्वरित न्याय का पर्याय बन चुका है। लोक अधिकार ने अब तक कई पीड़ितों की जिंदगी संवारी है, तो कई के वर्षों से बिगड़े काम को भी अंजाम तक पहुंचाया है। कई मामलों में अधिकारियों व अन्य सरकारी सेवकों के लिए गले की फांस साबित हुई है। दफ्तरों का चक्कर लगा थकहार गए लोगों का काम अब लोक अधिकार के माध्यम से निश्चित समय में हो जा रहा है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। इस दौरान सबसे अधिक राजस्व, शिक्षा, बैंक, दहेज़ प्रथा, जमीनी विवाद सहित विभिन्न मामलों को ससमय निष्पादन कर लोगों को राहत दी गई है। खासकर लोक अधिकार के माध्यम से बिजली संबंधित समस्या को लेकर जुड़े मामलों का अधिक निष्पादन हुआ है। वहीं, समय पर आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया जा चुका है। फ़िलहाल लोक अधिकार निराश व हताश लोगों में संजीवनी डालने का काम कर रही है।

अब तक सैकड़ों मामलों का हो चुका है निष्पादन

बिजली विभाग से संबंधित मामले का निपटारा कर लोगों को पहुंचाई राहत
लोक अधिकार के माध्यम से जिले में बिजली विभाग से जुड़ी समस्या को लेकर ससमय निपटारा कर लोगों को राहत प्रदान किए हैं। जिसमें घाटकुसुम्भा गांव निवासी नंदन कुमार के ₹62081 बिजली बिल को मात्र ₹12226, कुसुंभा गांव निवासी सुधीर साव के₹45523 बिजली बिल को लोक अधिकार के द्वारा मात्र ₹17248, डीहकुसुंबा गांव निवासी कैलू केवट के 56533 रूपये बिजली बिल को सुधार कर परिवादी को मात्र ₹9078, घाटकुसुम्भा के 89726 रुपए बिजली बिल को मात्र ₹19048, अरियरी प्रखंड के भोजडीह गांव निवासी आशा देवी के 33862 रुपए बिजली बिल को कम करके मात्र ₹13930 तथा रामपुर गांव निवासी मुन्नी देवी के 53225 रुपए बिजली बिल को मात्र ₹11478 में निपटारा कर दिया गया है।

कार्रवाई से विवाहिता को दिलाया गया न्याय
अबगिल गांव में विवाहिता श्वेता कुमारी को उसके पति भोला पांडेय व ससुरालवालों के द्वारा दहेज के खातिर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद वह मायके आकर रहने लगी। इसको लेकर पीड़िता के द्वारा लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिया गया। जिसके बाद लोक शिकायत प्राधिकार के द्वारा सुनवाई करते हुए परिवादी से संपर्क कर पूछताछ की गई। इसकी भनक लगते ही ससुराल वालों ने पुनः विवाहिता को ससुराल बुलाकर उसके साथ रखने लगा और वहीं, पति बाहर जाकर मजदूरी कर अब समय पर विवाहिता को पैसे भी पहुंचा रहा है। सदर प्रखंड के चाडे गांव निवासी उषा देवी के द्वारा लोक अधिकार में अवैध नाले को लेकर आवेदन दिया गया था।

लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सभी मामलों का ससमय निष्पादन किया जाता है। यहां पर आए सभी परिवादो का निष्पक्ष भाव से उसके मामले का सुनवाई की जाती है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देश देकर तुरंत उनके कार्य का निष्पादन करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। उनके समस्याओं का ससमय निवारण किया जाता है।
कृष्ण कुमार यादव, अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी​​​​​​​

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