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बढ़ेगा बोझ:स्कूल संचालक अब अभिभावकों से वसूलेंगे शुल्क

शेखपुरा4 घंटे पहले
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  • बच्चों को हर प्रकार के शुल्क में अभिभावकों को करना होगा 25 से 80 प्रतिशत राशि का भुगतान

कोरोना महामारी के कारण जिले के अधिकांश स्कूल पिछले कुछ महीने से बंद हैं। बच्चों की वैकल्पिक पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है। इस बीच लॉकडाउन से प्रभावित होने की वजह से ज्यादातर बच्चों के अभिभावकों द्वारा पिछले आठ महीने से किसी भी प्रकार के विद्यालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे विद्यालय और विद्यालय पर आश्रित शिक्षकों एवं अन्य सहायक कर्मियों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। जबकि अभिभावकों द्वारा लॉकडाउन अवधि के शुल्क में कुछ राहत प्रदान करने की मांग की है। जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल एन्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को उषा पब्लिक स्कूल परिसर में एक प्रेसवार्ता कर सभी प्रकार की शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इस बाबत संघ के सचिव प्रिंस पीजे ने बताया कि केजी सेक्शन में पूरे लॉक डाउन अवधि की अप्रैल से वर्ग प्रारंभ होने तक बच्चों के हर प्रकार के शुल्क का 50 प्रतिशत ही देय होगा। वर्ग 1 से 8 तक के कुल फी में 33 प्रतिशत की राशि माफ कर दी जाएगी। वहीं, वर्ग-9 एवं 10 के कुल फी में 20 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन अवधि का वाहन शुल्क सिर्फ 25 प्रतिशत की भुगतान करना होगा, जबकि हॉस्टल शुल्क 30 प्रतिशत देना होगा। इस अवसर पर उपसचिव शंकर दयाल, प्रवक्ता सह आदर्श विद्या भारती के संजीव कुमार, संयोजक सह जीआईपी स्कूल के संजय कुमार, उषा पब्लिक स्कूल के राहुल कुमार, डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल के सुधांशु कुमार, गोपाल प्रसाद, रविशंकर सहित अन्य लोग शामिल थे।

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