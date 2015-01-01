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सेमिनार:पॉक्सो एक्ट पर आज आयोजित होगा सेमिनार

शेखपुरा4 घंटे पहले
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जिला एवं सत्र न्यायधीश जनार्दन त्रिपाठी की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पोक्सो एक्ट 2012 के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सेमीनार का आयोजन किया। यह सेमीनार जिला समाहरणालय स्थित कृष्ण सभागार में आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि बाल संरक्षण, बाल न्यायलय, कुटुंब न्यायलय, किशोर न्यायलय, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, प्लेस ऑफ़ सेफ्टी, सिविल सर्जन तथा पुलिस प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए तथा तमाम बाल संरक्षण से जुड़े हितधारकों को जागरूक करने के लिए सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है।

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