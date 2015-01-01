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सर्वेक्षण:आकांक्षी में शेखपुरा को 22वां स्थान

शेखपुरा4 घंटे पहले
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आकांक्षी जिला में पूरे देश में शेखपुरा जिला को 22वां स्थान हासिल हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार की संस्था नीति आयोग के द्वारा जारी किये गये रैंकिंग में जिला को यह स्थान मिला है। बताया गया कि बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पिछले दो साल में आकांक्षी जिला में देश के शामिल कुल 115 जिलों में किये गये कार्यो का आंतरिक सर्वेक्षण किया गया था।

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