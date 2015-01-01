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सन्नाटा:मतगणना के बाद कार्यालयों में रहा सन्नाटा

शेखपुरा4 घंटे पहले
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गुरूवार को भी अधिकांश सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। किसी कार्यालय में इक्के-दुक्के कर्मी आए भी तो अलसाए रहे। सभी चुनावी थकान के कारण सुस्ता रहे थे। कई कार्यालयों में तो ताला लटका मिला। करीब माह भर से चल रही चुनावी तैयारी और मंगलवार को देर रात तक मतगणना के कारण सभी हलकान थे। गुरूवार के बाद भी एक अघोषित छुट्टी का नजारा दिखा। गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12 बजे तक डीएम, एसपी, डीडीसी सहित अन्य कोई भी पदाधिकारी कार्यालय में नहीं थे। डीएम चैंबर के पास कार्यालय अधीक्षक, होमगार्ड जवान एवं कुछ चतुर्थवर्गीय कर्मचारी चुनाव संबंधी चर्चा में जुटे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ नहीं रही। कमोवेश यही स्थिति अनुमंडल कार्यालय की भी थी।

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