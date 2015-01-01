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जांच में जुटी पुलिस:बेलौनी गांव में फांसी लगाकर छात्रा ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

शेखपुरा4 घंटे पहले
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जिले के कोरमा थाना अंतर्गत बेलौनी गांव में एक छात्रा ने फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली है। जिसको लेकर पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही कोरमा थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बेलौनी गांव निवासी भरत महतो की 16 वर्षीय पुत्री रिमझिम कुमारी शनिवार को सुबह खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक फांसी लगाने का कारण पता नहीं चल सका।

उन्होंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, मृतक की माँ दयावती देवी ने बताया कि सुबह में खाना बना कर अपने कमरे में चली गयी। लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आयी तो कमरे में जाकर देखा गया। जिसमें मृतक ने घर में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगायी हुयी है। इस घटना को लेकर उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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