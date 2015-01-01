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रुपए छीने:दबंगों ने सीएसपी संचालक के दो लाख रुपए छीने

शेखपुरा29 मिनट पहले
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  • मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज

सिरारी ओपी के महसार गांव में पुराने विवाद में दबंगों ने सीएसपी संचालक पर पिस्तौल और लोहे की रॉड से हमला कर नकदी दो रुपए छीन लिए है। गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय सीएसपी संचालक सुबोध कुमार का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बाबत घायल के परिजनों ने बताया कि युवक सुधीर कुमार महसार में ही ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। इसी को लेकर वह बाइक से डीहकुसुम्भा बैंक से रुपए लेकर जैसे ही पश्चिम टोला पहुंचा वैसे ही पूर्व से घात लगाए दबंग रामप्रवेश कुमार, भगीरथ कुमार, रामबदन कुमार, राजीव कुमार, नीतीश कुमार, दिनेश महतो, लालू कुमार, अशोक महतो, पिंटू कुमार, राहुल कुमार, रौशन कुमार, मिथुन कुमार आदि पिस्तौल, रॉड व लाठी डंडे से लैस ने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस दौरान उक्त दबंगों ने उसके पास रखे दो लाख रूपये नकदी एवं मोबाइल फोन भी ले लिया है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी दबंग द्वारा अपनी वर्चस्व कायम रखने को लेकर अक्सर कमजोर लोगों के साथ मारपीट कर था। इसी क्रम में कुछ दिन पूर्व उसे गांव की सार्वजनिक तालाब की रखरखाव का जिम्मा मिला था, जिसको लेकर उक्त दबंगों के बीच विवाद भी उत्पन्न हुआ था। उसी विवाद को लेकर मारपीट कर रुपए छीनने के घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना में सीएसपी संचालक के सहयोगी संजीव कुमार भी घायल हो गए है। वहीं, घायल के द्वारा उक्त सभी दबंगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज़ कराया गया है।

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