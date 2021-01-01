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उद्घाटन:न्यायाधीश ने ई-लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

शेखपुरा7 घंटे पहले
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  • आयोजित समारोह में कोरोना वाॅरियर्स को मिला सम्मान, जिला जज समेत कई कर्मी हुए सम्मानित

शेखपुरा न्यायालय में आयोजित कोरोना वारियर्स सम्मान समारोह में रविवार को पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिले के कोरोना वारियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस साथ ही न्यायलय में ई-लाइब्रेरी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सदस्य सचिव कृष्णमुरारी शरण भी उपस्थित थे। दरअसल कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ जिला न्यायालय के अधिकारी व अधिवक्ता द्वारा लगातार बढ़-चढ़कर कोरोना के लड़ाई में हिस्सा लिया। जिसको लेकर न्यायालय में समारोह आयोजित कर सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

वहीं, आयोजित समारोह में सम्बोधित करते हुए निरीक्षी न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कोरोना काल के दौरान कोरोना वारियर्स के द्वारा किए गए कार्य अविश्वसनीय है। उन्होंने बताया छोटे-छोटे उपाय के मदद से जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान, शेखपुरा न्यायालय में स्थित ई-लाइब्रेरी भवन का पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सदस्य सचिव कृष्णमुरारी शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी, डीएम इनायत खान, एसपी कार्तिकेय के.शर्मा के साथ-साथ अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। इस दौरान निरीक्षी न्यायधीश को विधिज्ञ संघ के अधिवक्ता द्वारा शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना वाॅरियर्स को किया गया सम्मानित
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कोरोना महामारी के घोर संकट के समय में लोगो को जागरूक करने और सेवा करने वाले सिविल सर्जन, डॉक्टर, अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कर्मी आदि को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी, डीएम इनायत खान, एसपी कार्तिकेय के.शर्मा, एडीजे-1 गायसुद्दीन, सीजेएम संजय कुमार, एसीजेएम राजीव कुमार, एसीजीएम विवेकानंद कुमार, मुशर्रफ जिगर शाह, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राधेश्याम, मजिस्ट्रेट सोनल विश्वास, सीएस वीर कुंवर सिंह, एसीएमओ डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह आदि सम्मानित हुए।

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