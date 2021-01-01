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कोरोना अपडेट:एक नए कोरोना मरीज से जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2946 हुआ

शेखपुरा2 घंटे पहले
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जिले में बुधवार को 01 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले है जिसके बाद संक्रमित मरीज की संख्या 2946 हो गई है। जिसमें कुल 2941 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि 03 मरीजों का इलाज डॉक्टरों की देख-रेख में किया जा रहा है। बावजूद लोगों के द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात नहीं बरत रहे हैं। लगातार सदर अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीज ओपीडी के आगे कोविड-19 के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे है। एसीएमओ डॉ. कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी जिले में 03 संक्रमित में से 01 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज कराया जा रहा है। वहीं, 02 मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है।

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