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व्यवस्था रहेगी चुस्त:मतगणना के दिन शहर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चुस्त

शेखपुरा31 मिनट पहले
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  • मतगणना केंद्र के इर्द गिर्द बिना अनमुति व पास के नहीं मिलेगा प्रवेश

शेखपुरा जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र 169 शेखपुरा एवं 170 बरबीघा के लिए मतदान की तिथि 10 नवंबर 2020 निर्धारित है। जवाहर नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार वीआईपी रोड की ओर है। 10 नवंबर को सुबह 08 बजे से मतगणना कार्य किया जाएगा। जिसमें सभी दलों की मतदान अभिकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में मतगणना कर्मी व अभिकर्ता का प्रवेश सुबह 05:30 बजे से शुरू होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के निकट एवं प्रांगण में विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी इनायत खान एवं पुलिस अधीक्षकदयाशंकर के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिसमें चप्पे-चप्पे पर दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी के साथ काफी संख्या में सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

दर्जनों स्थानों पर दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है । जवाहर नवोदय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपने साथ प्रतिनियुक्त राज्य पुलिस बल के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक जांच करेंगे। महिला मतगणना अभिकर्ता की शारीरिक जांच केवल महिला पुलिसकर्मी से की जाएगी, जिसके लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है। मतगणना के दिन वीआईपी रोड में आने वाले वाहन तीनमुहानी मोड़ होते हुए चांदनी चौक की ओर जाएगी।

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