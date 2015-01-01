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समृद्धि रथ रवाना:आज की बचत कल की सुरक्षा है सुकन्या समृद्धि योजना

शेखपुरा3 घंटे पहले
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  • सहायक डाक अधीक्षक हरी झंडी दिखाकर सुकन्या समृद्धि रथ को किया रवाना

भारतीय डाक विभाग के द्वारा बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए संचालित किए गए सुकन्या समृद्धि खाता योजना आज की बचत कल की बेहतर सुरक्षा के तौर पर माना जाने लगा है। तभी तो लोग अपने अपने बेटियों के सुनहले भविष्य के लिए डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने में लगे हैं।

इस योजना के हर घर की बेटी को जोड़ने के लिए डाक विभाग एक विशेष अभियान एवं लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए सुकन्या समृद्धि रथ को क्षेत्र में रवाना किया। गुरूवार को जिले के मुख्य डाकघर के समीप से इस रथ को सहायक डाक अधीक्षक नवीन कुमार ने प्रमुख रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस संदर्भ में सहायक डाक अधीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार के ही कुशल एवं सफल मार्गदर्शन में भारतीय डाक विभाग का यह हाई तकनीकी से लैस किए गए ।

इस सुकन्या रथ जिले के सभी क्षेत्रों में सुकन्या खाता के साथ साथ डाकघरों में छोटी-छोटी बचत कर धनवान बनने, कम प्रीमियम अधिक बोनस प्राप्त करने वाले भारतीय डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाकपे के सहारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग के तहत किसी भी बैंक में राशि जमा निकासी करने सहित विभाग के सभी योजनाओं की जानकारी देंगे। डाक विभाग की कई योजनाओं के तहत बेरोजगार लोग रोजगार पाने, बीमा करने के साथ साथ सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं।

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