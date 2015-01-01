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प्रशिक्षण:निष्पक्ष ढंग से मतगणना कराने के लिए कर्मियों को मिला प्रशिक्षण

शेखपुरा29 मिनट पहले
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जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में सभी प्रतिनियुक्त मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया। सभी स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से सभी मतगणना कर्मी अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जिला के दोनों विधानसभा 169 शेखपुरा एवं 170 बरबीघा विधानसभा के मतों की गणना 10 नवंबर को सुबह 08 बजे से किया जाएगा। मतगणना को सुव्यवस्थित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग असिस्टेंट आदि को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। गुरूवार को सभी कर्मियों को मतगणना के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सभी मतदान कर्मियों को उनके कार्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इस बाबत डीपीआरओ ने बताया कि सभी मतगणना कर्मी अपने दायित्वों के प्रति सक्रिय एवं निष्पक्ष ढंग से कार्य करेंगे। दोनों विधानसभा में मतगणना के लिए 14 -14 टेबल बनाए गए हैं। पोस्टल बैलट की मतगणना के लिए अलग से 3-3 टेबल बनाया गया है।

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