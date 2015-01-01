पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दुस्साहस:चोर समझ रिश्तेदार के यहां जा रहे शख्स को पकड़कर पीटा

शेखपुरा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले के हथियामा ओपी अंतर्गत रामरायपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक व्यक्ति को गांव वालों ने चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जयरामपुर थाना के तोयगढ़ गांव निवासी चुनचुन यादव के रूप में की गई है। इस बाबत बताया गया कि चुनचुन यादव अपने एक रिश्तेदार के यहां गांव आया था। जिसे ग्रामीणों ने समरसेबल चोर समझकर उसे पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दिया। हालांकि बाद में उसकी पहचान होने पर ग्रामीणों ने उसे मुक्त कर दिया। दरअसल, इन दिनों रामरायपुर गांव में समर्सिबल चोरी की घटना बढ़ गई है जिसको लेकर किसान रतजगा कर रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें