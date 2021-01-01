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अनुदान:प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 90 तक प्रतिशत दिया जा रहा है अनुदान

शेखपुरा2 घंटे पहले
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बुधवार को सहायक निदेशक उद्यान पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक की गई। जिसमें उन्होंने बताया कि जिला उद्यान कार्यालय के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य जल के प्रत्येक बूंद का सदुपयोग कर सिंचाई कार्य को पूर्ण करना है। जिससे कम से कम पानी से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 90% अनुदान दी जा रही है। वहीं, ड्रिप सिंचाई पद्धति सब्जियों, फलदार पौधे एवं अन्य बहू वर्षीय पौधों के लिए है।

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ खेत में इसे लगवाने पर कुल खर्च का मात्र 10% जीएसटी की राशि कृषक के द्वारा दी जाने पर योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर गेहूं, चना, मसूर, सब्जी एवं फल की सिंचाई किया जा सकता है। इसके अधिष्ठापन पर 1 एकड़ का खर्च लगभग ₹13000-15000 जबकि, मीनी स्प्रिंकलर पर लगभग ₹10500 से ₹12000 की राशि जमा करके इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ वैसे सभी कृषक पा सकते हैं जो कृषि विभाग डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है
वहीं, अधिष्ठापन का खेत के भौगोलिक दशा पर भी निर्भर करता है। साथ ही उन्होने बताया कि समुदाय नलकूप योजना 8 या अधिक किसान समूह बनाकर 12 एकड़ खेत में ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का अधिष्ठापन कराते हैं तो उस समूह को सामुदायिक बोरिंग 5 एचपी के समरसेबल के साथ में पंप हाउस भी बनाकर दिया जाता है। इस योजना का लाभ वैसे सभी कृषक पा सकते हैं जो कृषि विभाग डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और उनके पास स्वयं का भूमि हो। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने पंचायत के किसान सलाहकार, कृषि सहायक, तकनीकी, प्रबंधक प्रखंड, तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान अधिकारी या प्रखंड प्रखंड से जिला उद्यान कार्यालय से सीधा संपर्क योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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