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दिशा-निर्देश:10 फरवरी से पहले पूरा करना है हेल्थ वर्करों का टीकाकरण, नए दिशा-निर्देश जारी हुए

शेखपुराएक घंटा पहले
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  • आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं को टीका लेेने को कहा गया

अगामी 10 फरवरी के पूर्व बाकी बचे हेल्थ वर्करों को टीका लगाते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के साथ प्रथम चरण को समाप्त करना है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ.कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि कोविड टीकाकरण को ले मुख्यालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत बाकी बचे लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कर अगले चरण की शुरूआत करनी है। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण में लगभग 2892 हेल्थ वर्करों को कोरोना से बचाव का टीका लगाना है। जिसमें से अबतक छह सत्रों में 1215 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब लगभग 1677 हेल्थ वर्करों को कोविड का टीका लगाना है। जिसके लिए तैयारी कर ली गई है। इसके लिए आईसीडीएस के राज्य स्तरीय अधिकारी ने भी विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करने को कहा है। सिविल सर्जन डॉ.वीर कुंवर सिंह ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को कोविड से बचाव का टीका लेने के लिए निर्देश जारी किए है।

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