पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वसंतपंचमी:16 को मनेगी वसंतपंचमी दोपहर 12.35 तक मुहूर्त

शेखपुरा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जगह-जगह प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया

वसंतपंचमी, इस माह 16 फरवरी को मनेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह 6.59 मिनट से दोपहर 12.35 मिनट तक पूजा का मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्य बालकांत पांडेय ने कहा है कि शास्त्रों के मुताबिक इस दिन शादी विवाह भूमि पूजन, गृह प्रवेश सहित मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है,लेकिन अबूझ मुहूर्त के बावजूद इस दिन शादी-विवाह,भूमि पूजन सहित मांगलिक कार्य नही हो सकेंगे। कारण कि इस दिन सूर्योदय के साथ ही शुक्र तारा अस्त हो जाएगा। इससे इस दिन विवाह का योग नहीं बन रहा है।

शुक्र ग्रह के अस्त रहने से इस बार मांगलिक कार्य रुके रहेंगे। ज्योतिषविद ने बताया है कि गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास भी खत्म हो गया है। इस बार गुरु भी 16 तक अस्त रहेंगे। आचार्य ने बताया है कि जिस प्रकार गुरु तारा कब उदय मांगलिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह शुक्र तारा का उदय भी सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार शुक्र 14 फरवरी 2021 को अस्त हो रहा है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी 18 अप्रैल 2021 को उदित होगा।

गुरु और शुक्र के अस्त होने से भूमि पूजन, गृह प्रवेश,मुंडन व शादी- विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। हिन्दू पंचांग के अनुसार शुक्र 14 फरवरी 2021 से अस्त हो रहा है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी 18 अप्रैल 2021 को उदित होगा। गुरु और शुक्र के अस्त होने की वजह से नींव पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ नहीं होता, लेकिन बालक के जन्म लेने के बाद के सूतक आदि संस्कार यथा कथा वाचन, सगाई, नामकरण, पूजन-हवन, के अतिरिक्त भूमि, वाहन, ज्वेलरी आदि की खरीदारी की जा सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser