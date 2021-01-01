पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तापमान:हवा@11 किमी : रात में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है तापमान

शेखपुरा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण रविवार का दिन और भी अधिक सर्द रहा। अालम यह रहा कि शनिवार की आधी रात के बाद तापमान का पारा न्यूनतम 5 डिग्री पहुंच गया। इसके बाद सुबह होते ही तेज ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपा दिया। इसके साथ सुबह 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। जिससे सुबह में वाहन चालकों को काफी कठिनाईओं का सामना करना पड़ा। रविवार को करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी । बीच-बीच में धूप निकलती रही लेकिन यह ठंड को कम करने में बेअसर साबित हुआ।

धूप हर रोज जैसी तेज नहीं थी। ठंडी हवाओं से ठिठुरते लोग गर्म कपड़ों से खुद को बचाते दिखाई दिए। घरों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में बैठे लोग हीटर के सहारे ही काम करते दिखे। सुबह करीब सात बजे सड़कों पर कोहरे की चादर दूर तक दिखी। इसके बाद लोगों को लगा कि धूप निकलेगी लेकिन सिर्फ दो घंटे 12 बजे से दो बजे के बीच हल्की धूप ही रही और यह धूप भी ठंड के सामने एकदम बेअसर साबित हुई। जब धूप थी तभी लोग कांपते रहे और शाम होने तक बर्फीली हवाएं चलती रहीं। इधर माना जा रहा है कि इस सीजन में पहली बार इतनी सर्द हवाएं चली हैं। मौसम की मार झेल रहे लोगों की अब तबीयत भी खराब होने लगी है। वहीं, मौसम विशेषज्ञ शबाना ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 15.4 एवं न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

पिछले कई दिनों से लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण रविवार को भी कनकनी से परेशान रहे लोग, 12 बजे से दो बजे दोपहर तक धूप निकली पर राहत नहीं

दिन में भी रजाई में दुबके रहे लोग
जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोग परेशान हो उठे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहने रहे या घरों में रजाई गद्दा कंबल ओढ़ कर बैठे रहे। घरों के आंगन या मैदानों में अथवा सड़कों के किनारे शाम के वक्त अलाव ताप कर आते जाते लोग ठंड दूर करते रहे। वहीं, शहर में जगह-जगह लगे अलाव पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। देर शाम तक सर्दी से बचने के लिए लोग चाय के होटलों पर भी समय बिताते रहे। सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों के आसपास चाय की दुकानों पर दिन भर बिक्री होती रही।

इधर सर्दी की मार झेल रहे लोग अब बीमार भी पड़ने लगे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों और डॉक्टरों की निजी क्लिनिकों में भी हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने लगे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही कोल्ड डायरिया, बुखार, चेस्ट और हेडेक के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी है। लोग दिनभर घर में रहना मुनासिब समझ रहे हैं, ताकि ठंड के प्रकोप से बचे रहें।

बाजार में शाम ढलते ही फैलने लगा सन्नाटा, दुकानें हुईं बंद
ठंड के कारण सुबह शाम में बाजार में सन्नाटा दिख रहा है। शहर के चांदनी चौक, कटरा बाजार, दल्लू चौक, गिरिहिंडा चौक, समाहरणालय गेट के समय प्रतिदिन लगने वाले भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रविवार को सन्नाटा देखा गया। शाम 05 बजे से ही इस स्थानों पर आदमी की चहलकदमी कम हो गई। गौरतलब है कि जिले का अधिकतम पारा रविवार को 15 जबकि न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser