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मौत:सड़क पार कर रहे फल विक्रेता को बस ने रौंदा, मौत

सिधवलियाएक घंटा पहले
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फूटानीगंज एनएच 28 के पास पर सड़क पार कर रहे एक वृद्ध की जहां मौत हो गई वही एक अन्य रिश्तेदार भी घायल हो गया। मृतक का नाम हजारी भगत और घायल का नाम मुकेश भगत है। मृतक पिपरा का रहने वाला था। जो फूल बेचने का काम करता था। वह साइकिल से फुटानी गंज गांव के पास एनएच 28 को पार कर रहा था। इसी दौरान गोपालगंज की तरफ से तेज गति से आ रही एक बस ने दोनों को ठोकर मार दिया। गंभीर रूप से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया। जहां इलाज के क्रम में वृद्ध हजारी भगत की मौत हो गई

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