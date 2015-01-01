पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सड़क दुर्घटना:कब रुकेंगे हाईवे पर हादसे - 48 घंटे में पांच जाने गईं गुरुवार के भी दो हादसे हुए

सिधवलिया2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सिधवलिया के बरहीमा में सड़क दुर्घटना के बाद लगी जाम
  • सिधवलिया में सड़क पार कर रही बच्ची को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा , हालत गंभीर
  • हादसे के बाद आक्रोशित हुए लोग मुआवजा की मांग को लेकर किया सड़क जाम

एनएच 28 हादसों का हाइवे बन गया हैं।यहां कब और किसकी गलती से अाप मौत के मुंह में चले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता हैं। बीते 48 घंटे में जहां पांच लोग असमय काल के गाल में समा गए । वहीं गुरूवार को भी दो बड़े हादसे हुए । जिसमें यक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। एनएच28 के ढेहा सुपौली गांव के समीप सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने एक बच्ची को रौंद डाला । जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई ।

हादसे के बाद चालक वाहन सहित भागने में सफल रहा।इसकी खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और मुआवजा की मांग करते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया । सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया । घायल बच्ची का नाम सपना कुमारी है।जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर रेफर

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मानदेव प्रसाद की लड़की सपना कुमारी अपने चाचा धन प्रसाद के साथ खेत की फसल देखकर एनएच पार कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल सपना को ग्रामीणों ने उठाकर तत्काल बरहिमा से उपचार के बाद सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा ।

जहां से इलाज के बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इधर घटना में घायल सपना के चाचा धन-धन प्रसाद का इलाज बरहिमा के एक निजी क्लीनिक में चल रहा है।

दाहा नदी पर अनियंत्रित ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त

सासामुसा| एनएच 28 पर सासामुसा के पास दाहा नदी पर अनियंत्रित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया । दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति से गोपालगंज के तरफ से उत्तर प्रदेश के तरफ जा रहा था। ट्रक जैसे ही दाहा नदी के पुल के पास पहुंचा अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

अच्छी बात यह रही कि सामने के लेन से कोई वाहन उस समय नहीं आ रहा था। नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को साइड कराने में जुट गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें