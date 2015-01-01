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विरोध मार्च:अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला विरोध मार्च

सिलाव3 घंटे पहले
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रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा युचा मोर्चा द्वारा गुरुवार को विरोध मार्च निकाला गया। मार्च के पूर्व आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा युवा अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार नाकामी उजागर होने के डर से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है।

सरकार द्वारा पत्रकारों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है। महाराष्ट्र सरकार इस तरह की हरकत को बंद करे तथा अर्नब बिना शर्त रिहा करे। विरोध मार्च में भाजपा जिला मंत्री डा. आशुतोष कुमार, नगर अध्यक्ष सुधीर सिंह, ई. शिवशंकर कुमार, राजेश कुमार, रामरूप सिंह आदि शामिल थे।

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