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परेशानी:खुला नाला दे रहा है दुर्घटना को निमंत्रण, लोगों की बढ़ी परेशानी

सिलाव3 घंटे पहले
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नगर पंचायत अंतर्गत बाईपास से मस्जिद मार्ग में बिना ढक्कन का नाला दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। इस मार्ग में कई स्थान पर सड़क के बीचोबीच बना नाला का ढक्कन खुला हुआ है। जिससे आये दिन इस मार्ग से गुजरने वाले लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। करीब एक साल से इस मार्ग में नाला खुला पड़ा है। मरम्मति को लेकर स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद सहित नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को भी सूचना दी है लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

आये दिन पैदल यात्रा करने वाले या बाइक सवार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वार्ड पार्षद रंजीत गुप्ता ने कहा कि अभी इस कार्य के लिए योजना नहीं लिया गया है। जिसके कारण मरम्मति नहीं की गयी है। स्थानीय लोगों ने कहा नगर पंचायत में विकास की योजना जनहित में नहीं किया गया है। विकास के नाम पर राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। कभी भी यह कीड़ी बड़ी घटना का कारण बन सकता है।

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