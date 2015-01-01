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गिरफ्तारी:तीन महिला तस्कर समेत चार गिरफ्तार

सिमरी3 घंटे पहले
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रामदास राय के डेरा ओपी क्षेत्र के गंगौली बांध चौक से पुलिस ने 170 पीस शराब के साथ तीन महिलाएं व वाहन चालाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।साथ ही वाहन को जप्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं उत्तर प्रदेश के बलिया से शरब लाकर बिहार के ओपी क्षेत्र के अलावे अन्य जगहों पर बिक्री कर रही है। सूचना को आधार मानकर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग लगाया गया।

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