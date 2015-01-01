पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आरोप:आशा ने किरानी पर मानदेय देने के बदले वसूली का लगाया आरोप

सिरदला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शुक्रवार को सिरदला पीएचसी पहुंचे सिविल सर्जन के निरीक्षण के दौरान पीएचसी कार्य क्षेत्र में बहाल आशाकर्मियों ने पीएचसी पहुंच कर सिविल सर्जन से मिलकर मानदेय संबंधी समस्या से अवगत कराया । रजौंध के आशा शांति कुमारी, जेहलडीह के वीना कुमारी, कुशाहन के कविता कुमारी आदि ने किरानी पर संगीन आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को बताया कि पीएचसी में तैनात किरानी संजय कुमार सिंह द्वारा 18 महीनों के मानदेय भुगतान करने को लेकर नाजायज राशि के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता से एक-एक हजार रुपया वसूला गया है । बावजूद तीन महीनों से मानदेय भुगतान नही किया जा रहा है ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें