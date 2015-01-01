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नजराना:सेवानिवृत्त एएनएम से मांगा जा रहा नजराना

सिरदला2 घंटे पहले
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सिरदला पीएचसी में कार्यरत एएनएम मालती कुमारी ने नवादा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि सिरदला पीएचसी में कार्यरत किरानी संजय कुमार सिंह और चिकित्सा प्रभारी डॉ. अर्जुन चौधरी उनके सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ देने की एवज में 75 हजार रुपया ले चुका है । साथ ही और 75 हजार रुपये की मांग कर रहा है । सीएस ने बिमल कुमार ने बताया मामले की छानबीन कर पांच दिन में लंबित भुगतान को जारी कर दिया जाएगा।

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