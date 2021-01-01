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गिरफ्तारी:धान चोरी कर रहे शख्स को पकड़ पुलिस को सौंपा

सिरदला2 घंटे पहले
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खलियान से धान की चोरी करते हुए एक शख्स को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। थाना क्षेत्र के परोरिया गांव सटे बधार से बाबूलाल माहतो के खलिहान से एक मन धान की चोरी किए जाने पर ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया । थानाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित के लिखित शिकायत पर आरोपी सिकंदर राजवंशी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर आरोपी को व्यवहार न्यायालय को सौंप दिया गया । बताते चले कि दस दिन पूर्व भी अंबिका अंबस्ट के बंद मकान में अनाज व बर्तन की चोरी की घटना का अंजाम दिया गया था।

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