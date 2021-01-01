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एक घायल:स्कार्पियो और बाइक की टक्कर में एक घायल

सिरदला2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के परनाडाबर मोड़ पर स्टेट हाईवे 70 रजौली गया मुख्य मार्ग में बुधवार की दोपहर अचानक गया से सिरदला कि ओर आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियों ने सामने से आती हुई बाइक को जबरदस्त ठोकर मार दिया । जिससे बाइक सवार चालक रमरायचक निवासी उमेश चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया । घटना कि सूचना पर पहुंची सिरदला पुलिस ने घायल युवक को उठाकर सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया ।

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