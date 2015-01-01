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निर्माण हुआ शुरू:सिकरौर में पैक्स गोदाम का निर्माण हुआ शुरू

शिवसागर3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के सिकरौर पंचायत के सिकरौर गांव मे किसानों को बड़ी राहत देते हुए लाखों की लागत से पैक्स गोदाम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में सिकरौर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश पांडेय ने कहा कि इस इलाके मे किसानों को अनाज बेचने के साथ भंडारण की काफी दिक्कत थी। इस गोदाम के निर्माण से किसान समय से और उचित दाम पर अपना फसल बेच सकते है।उंन्होने बताया कि यहां भव्य गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। 32 लाख की लागत का अनुमान है।

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