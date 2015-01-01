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लाश:घर में फंदे से लटकी मिली महिला की लाश

शिवसागरएक घंटा पहले
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  • खेत गए थे परिजन, कहा- नहीं था कोई विवाद

थाना क्षेत्र के करूप गांव में शुक्रवार शाम एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी मिली। जिसकी जानकारी देर शाम को स्थानीय पुलिस को परिजनों ने दी। मिली जानकारी के मुताबिक करूप निवासी राजू सिंह की 36 वर्षीय पत्नी माया देवी घर मे संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी पड़ी मिली। परिजनों के मुताबिक शाम सभी लोग खेत से काम कर लौटे तो महिला फंदे से लटकी पड़ी थी और उसकी मौत हो गई थी। समाचार लिखने तक स्थानीय थाना में कोई एफआईआर दर्ज नही कराई है।

परिवार वालो के मुताबिक मामला आत्महत्या का है। उनके अनुसार पहले से कोई विवाद भी नही था। बताते चले कि महिला की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। उसका 10 वर्षीय लड़का भी है। घटना की खबर के बाद स्थानीय पुलिस के अलावा उच्चाधिकारियों की टीम घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान परिजनों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के इंतजार में है। रिपोर्ट आने के बाद उस आधार पर स्थानीय पुलिस तफ्तीश मे आगे बड़ेगी। गांव के लोगों के बीच चर्चा है कि महिला की मौत आत्महत्या है या हत्या। यह एक पहेली बनी हुई है।

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