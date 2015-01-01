पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

होगी कार्रवाई:अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई

सीवानएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार के कार्यालय प्रकोष्ठ में सारण के डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने मतगणना को देखते हुए विधि व्यवस्था की बैठक की। इसमें डीआईजी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम को लेकर अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने की कोशिश की गई तो पुलिस सख्ती से निपटेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें