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लोकार्पण:गौशाला रोड में अमृत युग इम्युनिटी का हुआ लोकार्पण

सीवान2 दिन पहले
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शहर के गौशाला रोड स्तिथ कांग्रेस कार्यालय परिसर में अमृत युग इम्युनिटी का लोकार्पण किया गया। जो शिवधारी दुबे की अध्यक्षता में हुर्इ। जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि सरोज सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण एवं लोकार्पण करता सिविल सर्जन डॉक्टर वाई के शर्मा के द्वारा हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सीबी मिश्रा ने बताया कि अगर हम लोग चाय के जगह पर अमृत युग ड्राप का चार बूंद नियमित रूप से 2 बार सेवन करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। वही डॉ सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने बताया कि बहुत ही परीक्षोपरांत एक अद्भुत युग तैयार किया गया है।

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