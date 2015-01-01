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बैठक:बैंक कर्मियों के साथ बीडीओ ने की बैठक

हसनपुरा2 दिन पहले
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प्रखंड मुख्यालय स्थित मीटिंग हॉल में बीएलबीसी के तहत मंगलवार को क्षेत्र के सभी बैंक कर्मियों की बैठक की गई। यह बैठक बीडीओ डॉ दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में व जिले से पहुंचे एलडीएम नरेंद्र कुमार के उपस्थिति में किया गया। बैठक के दौरान क्षेत्र के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक व सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक शामिल हुए। इस दौरान प्रखंड से संबंधित बैंकों में होने वाले प्रशासनिक समस्या, जेएलजी, मुख्यमंत्री योजना, केसीसी लोन, एग्रीकल्चर समस्या, जीविका आदि जो भी समस्या है। उन सभी समस्याओं के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सभी बैंक के शाखा प्रबंधकों ने पदाधिकारियों से अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं किस योजना में कौन सी कागजात लगेगी उस पर चर्चा की गई।

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