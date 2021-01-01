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कार्रवाई:छेड़खानी के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर साटा गया इश्तेहार, अब होगी कुर्क

सीवानएक घंटा पहले
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इश्तेहार चस्पा करतीं महिला थानाध्यक्ष। - Dainik Bhaskar
इश्तेहार चस्पा करतीं महिला थानाध्यक्ष।

चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के भदउर गांव पहुंचकर महिला थानाध्यक्ष प्रमिला कुमारी ने छेड़खानी के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर इश्तेहार चस्पा की है। यह कार्रवाई महिला थानाध्यक्ष ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश से किया गया है। शीघ्र आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। वैसे उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार भदउर गांव निवासी ही एक लड़की ने गांव के ही अनिल गिरि पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद से लगातार महिला पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर इस्तेहार चस्पा किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा कर दिया गया है। इसके आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

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