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मांग:रसोइया की उपस्थिति विवरणी की मांग

हसनपुराएक घंटा पहले
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प्रखंड में कार्यरत सभी रसोइयों का अनुपस्थिति विवरणी की मांग की गई है। ताकि उनका मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जा सके। यह उपस्थिति विवरणी सभी प्राथमिकी व मध्य विद्यालयों के एचएम से की गई है। जो कि माह अक्टूबर 2020 का रसोईया अनुपस्थिति विवरण बीआरसी में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि जिला कार्यालय से उनके खाते में राशि भेजी जा सके।

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