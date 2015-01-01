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कोरोना अपडेट:स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 19 में मिला कोरोना का संक्रमण

सीवान4 घंटे पहले
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जिले में पिछले 24 घंटे में हुए कोविड-19 जांच में सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 19 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले हैं। सदर अस्पताल के ट्रू नेट लैब में जांच में 05 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले है। जांच में सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक असरारुल हक, जीरादेई का एक, बड़हरिया प्रखंड के दो तथा गोपालगंज के कुचायकोट का एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला है। पटना से आई आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में गुठनी प्रखंड का दो, हुसैनगंज प्रखंड का दो, सहायक के आनंद नगर एवं फतेहपुर मोहल्ले का एक-एकतथा सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र का दो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला है. गुरुवार को 4025 व्यक्तियों की जांच रैपिड एंटीजन किट से इसमें 06 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले। इस दौरान 168 सैंपल टू नेट तथा 401सैंपल आरटी पीसीआर जांच के लिए लिया गया।स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरटी पीसीआर जांच के लिए 300 तथा ट्रु नेट जांच के लिए 175 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।जिले में अब तक 3 लाख 43 हजार 499 सैंपलों की जांच हो चुकी है। इसमें 4250 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

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