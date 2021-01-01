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परीक्षा:पहले दिन भौतिकी और राजनीतिशास्त्र की परीक्षा देंगे परीक्षार्थी

सीवानएक घंटा पहले
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राजा सिंह कॉलेज में परीक्षा की तैयारी करते शिक्षक। - Dainik Bhaskar
राजा सिंह कॉलेज में परीक्षा की तैयारी करते शिक्षक।

सीवान शहर के 29 व महाराजगंज के 7 केन्द्रों पर इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए केन्द्रों पर वीक्षकों की सूची जारी कर दी गई है और वीक्षक रविवार को संबंधित केन्द्रों पर योगदान करते रहे। कुछ वीक्षक योगदान करने से बच गए है वे सोमवार को योगदान करेंगे। एक फरवरी को पहले दिन प्रथम पाली में फिजिक्स व दूसरे पाली में पॉलिटिकल साइंस विषय कर परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक व दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1.45 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर डीएम अमित कुमार पांडेय व एसपी अभिनव कुमार ने आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार कार्य नहीं करने वाले केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त कराने के लिए सभी केन्द्रों पर पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। साथ ही उड़नदस्ता टीम भी केन्द्रों पर पहुंच कर जायजा लेगी। कही पर भी किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई होगी। इधर, परीक्षा को लेकर सभी केन्द्रों के पास धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के दो सौ मीटर की परिधि में नहीं रहेंेगे। अगर इसका उलंधन करते कोई पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। परीक्षार्थियों को सर्च करने के लिए गेट पर ही तैयारी की जा रही है। गेट के अंदर पास में ही छात्राओं की जांच के लिए कपड़े का गोल घेरा बनाया गया है, ताकि वहां पर छात्राओं की जांच हो सके। इसके लिए भी महिला वीक्षक व महिला सिपाही को लगाया गया है। शहर के राजा सिंह कॉलेज, आर्य कन्या हाई स्कूल केन्द्र में देर शाम तक परीक्षा की तैयारी की जाती रही।
कमरे की क्षमता के अनुसार लगाए गए बेंच, सोशल डिस्टेंस जरूरी
केन्द्रों पर कमरों की क्षमता के अनुसार उसमें बेंच लगाए गए और एक बेंच पर दो बच्चों के बैठने के लिए रौल सीट का प्लान किया गया। इसी तरह शहर के अन्य केन्द्रों पर भी तैयारी की जाती रही। सभी केन्द्रों की साफ-सफाई भी कराई गई, ताकि नकल के पुर्जे कही पर भी रहने की संभावना नहीं रह सके। डीएम व एसपी के निर्देश के बाद डीईओ मो. माेतिउर रहमान ने भी सभी केन्द्राधीक्षकों को कदाचारमुक्त परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। वहीं केन्द्राधीक्षों ने भी रविवार को योगदान करने वाले सभी वीक्षकों को परीक्षा संचालन के बारे में जानकारी दी। किस तरह परीक्षा का संचालन करना है, किस तरह नकल के पुर्जा जब्त करने के लिए तलाशी लेनी है, आदि जानकारी दी। साथ ही वीक्षकों को भी बताया गया कि वे केन्द्र पर मोबाइल लेकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थियों के साथ ही वीक्षकों को भी मोबाइल नहीं रखना है।

बच्चे पहन सेकेंगे जूते
इंटर परीक्षा में पहले जूते व मोजा नहीं पहनने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्देश जारी था। जुता व मोजा के सहारे नकल की संभावना बनी रहती है। लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसलिए चप्पल पहन कर परीक्षा देना बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने नियम में आंशिक बदलाव किया है और इंटर परीक्षा में जूते व मोजे पहन कर शामिल होने की छूट दी है। इससे बच्चों को ठंड से राहत मिल जाएगी।

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