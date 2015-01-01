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परेशानी:सर्वर डाउन होने से किसान परेशान

हसनपुरा33 मिनट पहले
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बीते माह हुई खरीफ फसल 2020 के सीजन में हुई अत्यधिक बारिश के कारण आई बाढ़ से किसानों की फसल क्षति हो गई थी। फसल क्षति में 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रखंडो के 3251 पंचायत के प्रभावित किसान भाई- बहन शामिल है। क्षति हुए किसानों के लिए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान 2020 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू की सुविधा शुरू की गई थी। जो 2 दिसम्बर से लेकर 17 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया थी। लेकिन कृषि विभाग का वेबसाइट नहीं खुलने से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। साइबर कैफे में सर्वर डाउन होने से कृषि विभाग का वेबसाइट नहीं खुल रहा था। दूरदराज से ऑनलाइन कराने आए किसानों को बैरंग वापस लौटना पड़ा।

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