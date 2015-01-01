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किसान चौपाल का आयोजन:जिरो टिलेज से किसान होंगे समृद्ध

हसनपुरा33 मिनट पहले
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  • पंचायत के निजामपुर स्थित ग्राम कचहरी परिसर में लगा किसान चौपाल

प्रखंड के शेखपुरा पंचायत के निजामपुर स्थित ग्राम कचहरी परिसर में गुरुवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि समन्यवक संतोष कुमार सिंह द्वारा कृषि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें समुह गठन, एफपीओ, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, किसान पुरस्कार, जल जीवन हरियाली, फसल अवशेष प्रवंधन, फल वृक्षो कि खेती, सामूहिक नलकूप, ड्रिप सिचाई और स्प्रिंकलर सिचाई , कृषि इनपुट 2020, कृषि अधिनियम बिल 2020 के बारे मे बाताया गया। वहीं किसानों को जिरो टिलेज से गेहूं के खेती करने को कहा गया। जिससे कम लागत मे अधिक उत्पादन किया जा सकता है। मौके पर किसान सलाहकार संतोष कुमार चौधरी के अलावे किसानों में बसिरुद्दीन खान, जगदीश कुमार सिंह, विजय कुमार कुशवाहा, सूरज सिंह, शेख मंसूर, फारुख खान, एखलाक खान, जावेद अख्तर, फिरदौस आलम सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे।

किसान चौपाल में दी गई जानकारी
सीवान| सदर प्रखण्ड के टड़वा पंचायत के फतुरहा मठिया में किसान चौपाल का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के सौजन्य से किया गया। मुखिया ललिता देवी ने कहा कि चौपाल किसानों के साथ सीधा संवाद का मूल साधन है। किसानों को कृषि विभाग के पदाधिकारीयों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से मिल रहे ज्ञान का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जिला कृषि पदाधिकारी जयराम पाल द्वारा कार्यक्रम में किसानों को कृषि यंत्रीकरण, वर्मी कम्पोस्ट, बीज वितरण, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना इत्यादि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके साथ ही साथ जिला कृषि पदाधिकारी ने यूरिया की संतुलित मात्रा के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया गया। मनीष पाण्डेय प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक सह प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी ने किसानों को आत्मा में समूह गठन की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए योजनाआं की जानकारी दी।

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