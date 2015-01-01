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विधानसभा चुनाव:पहले जीरादेई तो आखिरी में आएगा गोरेयाकोठी और दरौंदा का परिणाम

सीवानएक घंटा पहले
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मतगणना को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मौजूद कर्मचारी।
  • आठ बजे शुरू होगी मतगणना, सुबह पांच बजे पहुंच जाएंगे मतदानकर्मी
  • 255 राउंड में होगी आठ विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती

जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए वोटों के परिणाम को लेकर चुनावी मैदान में उतरे 111 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। वोटों की गिनती दस नवंबर को शहर में बने तीन मतगणना स्थल पर करीब 255 राउंड में पूरी होगी। मतगणना के दौरान सबसे पहले जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा। यहां के वोटों की गिनती लगभग 30 राउंड में समाप्त कर दी जाएगी। इसी तरह आखिरी में गोरेयाकोठी व दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का परिणाम सामने आएगा। गिनती 34 राउंड में समाप्त कर दी जाएगी। मतों की गिनती के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में 14-14 टेबल लगाए जा रहे हैं। इस बार कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो-दो कमरों में वोटों की गिनती सात-सात टेबल पर होगी। इसके अलावा सीवान सदर ,दरौली 33, बड़हरिया और महाराजगंज 32 और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती 31 राउंड में पूरी हाेगी।

डीएम व एसपी लगातार कर रहे वज्रगृहों का निरीक्षण
मतदान के बाद से वज्रगृहों की सुरक्षा को लेकर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती तीनों केंद्रों पर हुई है और तीसरी आंख से भी निगरानी की जा रही है। किस प्रत्याशी के घर में मनेगी दीपावली व किस प्रत्याशी का दीपावली में निकलेगा दीवाला, यह तो 10 नवंबर के दिन पता चल पाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाए गयए हैं। समय-समय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार भी वज्रगृह का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा हर बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा में दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 टेबल के लिए एक मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं माइक्रो प्रेक्षक लगाए जाएंगे।

चुनाव परिणाम के बाद जुलूस निकालने और नारेबाजी पर रोक
विधानसभा चुनाव के मतगणना के दौरान परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने और नारेबाजी करने पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग के तरफ से 12 नवंबर तक आदर्श आचार संहित को लागू किया गया है। इसी को देखते हुए रोक लगाई गई है। अगर कोई नियमों का उल्लघन करता है तो प्रशासन मामले में कार्रवाई करेगी और प्राथमिकी भी दर्ज होगा। सभी लोगों को मतगणना हॉल के अंदर चुनाव आचार संहिता के तहत मिले निर्देशों का अक्षरश: पालन करना होगा। इतना ही नहीं कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

बैलेट पेपर के आघा घंटा बाद शुरू होगी ईवीएम की गिनती
जिला परिषद सभागार सहित तीन केंद्रों पर शनिवार को अंतिम दिन मतगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें मतगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं से मतगणना कर्मियों को अवगत कराया गया। प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि मतगणना कर्मियों को मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 10 नवंबर को सुबह 05.00 बजे रिपोर्टिंग करनी है।

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