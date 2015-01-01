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कार और बाइक ने भी मचाई धूम:घर में समृद्धि के लिए किसी ने सोने की हार खरीदी तो, किसी ने झाड़ू, बर्तन की दुकानों पर भी देर रात तक रही चमक, मिठाई बेचनेवाला भी रहा गद््गद

सीवान4 घंटे पहले
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  • धनतेरस बाजार में हर किसी के खिले थे चेहरे, परंपरा के आगे कोरोना का डर भी हुआ खत्म

धनतेरस के मौके पर खरीददारी के लिए शहर की विभिन्न दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी थी। किसी ने सोने की हार तो किसी ने एलईडी की खरीददारी कर समृद्वि की कामना की। किसी ने फ्रिज तो किसी ने वाशिंग मशीन की खरीददारी की। सिलाई मशीन, टीवी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स समान की खरीददारी की लोग खरीददारी करते रहे। दोपहिया व चारपहिया वाहनों की खूब खरीददारी हुई। जिले में विभिन्न कम्पनियाें के तीन हजार बाइक की बिक्री हुई। इस तरह 20 करोड़ का कारोबार हुआ।

शहर के प्रतीक हीरो एजेंसी में भी बाइक की खरीददारी के लिए सुबह से लेकर देर रात तक लोग जुटे रहे। इस शो रुम में पहले से ही बाइक बेचने की पूरी तैयारी की गई थी। मैरवा गणेश ट्रेडर्स में भी बाइक बिक्री के लिए भीड़ लगी रही। महिलाओं की सबसे ज्यादा पंसद जेवरात रहा। महिलाएं स्वर्ण दुकानों में जाकर सोने की हार, लॉकेट, अंगूठी समेत अन्य तरह के समानों की खरीददारी करते रहे। लोग कई दिनों से धनतेरस की खरीददारी के लिए तैयार थे। लोग सपिरवार भी दुकानों में पहुंचे। वहां पर समानों को पसंद किया। इसके बाद खरीदाररी की। इलेक्ट्रॉनिक्स समान की सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही थी।

धनतेरस बाजार में हर किसी के खिले थे चेहरे, परंपरा के आगे कोरोना का डर भी हुआ खत्म

शहर में धनतेरस की वजह से जाम की समस्या सबसे ज्यादा थी। शहर में पैदल भी चलना मुश्किल था। थाना रोड में पैदल भी निकलने में एक घंटे का समय लग रहा था। थाना रोड में बर्तनों की दुकानों पर बससे ज्यादा लोगों की भीड़ देखी गई। लोग इन दुकानों से खरीददारी तो कर रहे थे। लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। इधर, कोरोना काल होने के बाद भी लोगों ने खरीददारी में कोताही नहीं बरती। हालांकि कोरोना की वजह से कम आय वाले लोगों के घरों की अर्थ व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन, वे भी असपे सामर्थ्य कके अनुसार खरीदारी की।

फायदे के लिए तोल-माेल का भी रहा जलवा

शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में कई समानों के दामों में अंतर को लेकर असमंजस रहा। कई शो रुम में एक ही ब्रांड की एलईडी अलग- अलग दामों में बिक रही थी। इससे कई लोग जहां पर कम दाम में सामान मिल रहे थे, वहां से खरीदारी कर रहे थे।

दुकानदारों ने गिफ्ट देकर लुभाया
शहर में खरीदारों को लुभाने के लिए कई दुकानदार गिफ्ट भी दे रहे थे। ताकि, लोग उनकी दुकानों से ही खरीदारी करे। हालांकि 10 से 15 हजार की खरीदारी पर दो सौ रुपए मूल्य के गिफ्ट मिल रहे थे। इसी अनुपात में जिसने भी खरीदारी की उन्हें सामान के साथ-साथ धनेतरस का उपहार भी मिला। हर कोई खुश दिखा।

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