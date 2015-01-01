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निरीक्षण:इंस्पेक्टर ने दुकानों की जांच की

मैरवाएक घंटा पहले
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ड्रग इंस्पेक्टर विनोद मरांडी ने शनिवार की दोपहर मैरवा में दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण की सूचना मिलते ही दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों के शटर बंद हो गए। स्टेट कंट्रोलर के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टेर ने मैरवा के मझौली रोड के किशोर मेडिकल स्टोर, मेन रोड के मोहित फार्मा सहित आधा दर्जन दुकानों की विधिवत जांच की। इस दौरान उन्होंने दुकान का लाइसेंस, फार्मासिस्ट, कैशमेमो आदि की जांच की।

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