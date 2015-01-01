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आगलगी कि घटना:भवन प्रमंडल कार्यालय परिसर में आग से लाखों का नुकसान

सीवानएक घंटा पहले
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  • कार्यालय परिसर में स्टॉक किया गया पाइप और अन्य सामान हुआ राख

खुरमाबाद स्थित टाउन हाल के पास भवन प्रमंडल कार्यालय परिसर में शनिवार की सुबह भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय और एसपी अभिनव कुमार भी पहुंचे। आग बुझाने में करीब तीन घंटे लग गए। इसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुअा है। आग की लपटें देख भवन प्रमंडल के कर्मियों ने आनन-फानन में कार्यालय के अंदर रखे जरूरी कागजात व अन्य सामान को हटा लिया।कर्मियों ने कार्यालय के अंदर रखे अलमीरा को बाहर निकाला ताकि विभाग को अत्यधिक क्षति ना हो।
कबाड़ से शुरू हुई थी आग
जानकारी के अनुसार शनिवार को भवन कार्यालय के पीछे वाले भाग में रखे पाइप व कबाड़ में आग लग गई। लोगों ने धुआं निकलते देखा। धीरे-धीरे आग पूरे परिसर में फैलने लगी। इसके बाद हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। सदर एसडीओ रामबाबू बैठा, डीएसपी संजीव कांत, जिला समादेष्टा ममता कुमारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार आदि भी पहुंचे थे।

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