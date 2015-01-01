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घायल:लूटने में असफल बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, घायल

सीवान4 घंटे पहले
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सीवान-सिसवन मुख्य मार्ग स्टेट हाइवे-89 पर हरिहांस चंवर के समीप मोबाइल छीनने में असफल अपराधियों ने एक उत्तर प्रदेश के युवक को पेट में चाकू मार गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक का इलाज सीवान सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार युवक हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल युवक यूपी के मेरठ जिले के मेढ़ीयाई गांव निवासी हसीरुद्दीन मल्लिक के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आकिब है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद आकिब सीवान जिले में पुराना मोबाइल खरीदने का काम अपने बाइक से गांव-गांव में घूमकर करता है।

इसी बीच वह गुरुवार को चैनपुर बाजार के तरफ अपने कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। जहां उधर से लौटने के दौरान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहांस के समीप मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार तीन अपराधियों ने उसे घेर लिया। तथा उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जहां पीड़ित द्वारा विरोध किया गया तो मोबाइल छीनने में असफल होने पर अपराधियों ने उसके पेट में चाकू गोंद दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। समाचार लिखे जाने तक सीवान सदर में घायल युवक का इलाज चल रहा था। वही इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन बेखबर बनी हुई है। घायल युवक का इलाज समाजसेवी श्री निवास यादव की देखरेख में सीवान सदर अस्पताल में कराई जा रही है।

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