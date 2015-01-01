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छूट:मॉडर्न फर्नीचर त्योहारों पर दे रहा छूट

सीवानएक घंटा पहले
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शहर के मैरवा रोड स्थित ब्रांडेड कंपनियों के फर्नीचर का विशाल शोरूम मॉर्डर्न फर्नीचर में त्योहारों के सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को बंपन छूट दिया जा रहा है। यहां एक बेडरूम सेट की खरीदारी करने पर ग्राहकों को आकर्षक छूट के साथ गद्दा मुफ्त में दिया जा रहा है। वहीं सोफा सेट की खरीदारी करने पर सेंटर टेबल फ्री दिया जा रहा है। जबकि हाइड्रोलिक बेड की खरीदारी करने पर साथ में साइड टेबल मुफ्त दिया जा रहा है। मॉडर्न फर्नीचर ग्राहकों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर फायनांस की सुविधा भी दे रही है। फर्नीचर के मार्केटिंग हेड पवन पांडेय ने बताया कि मॉडर्न फर्नीचर में स्पेसउड, कॉस्मो, कारलॉन, क्रिस्टल व भूटान बोर्ड सहित कई ब्रांडेड कंपनियों के लेटेस्ट डिजायन के आकर्षक फर्नीचर का विशाल रेंज है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाए और संतुष्टि प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता में शामिल है।

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