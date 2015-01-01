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योजना:शहर को सुंदर बनाने में जुटी नगर परिषद, रामराज्य मोड़ पर लगा फब्बारा, गांधी मैदान मेंे भी होगा काम

सीवानएक घंटा पहले
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  • आचारसंहिता और मतगणना के बाद 13 नवंबर को किया जाएगा उद््घाटन

शहर में सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ व सुंदर शहर बनाने के लिए नगर परिषद प्रयास तेज कर दिया है। शहर में वाटर फब्बारा लगाने का काम हो रहा है। रामराज्य मोड़ पर इसे लगा भी दिया गया है। वाटर फब्बारा लगाने पर लगभग साढ़े छह लाख रुपए खर्च हुए हंै। नगर परिषद के चेसरमैन सिंधु सिंह ने बताया कि आचार संहिता के खत्म होेने के बाद इसका उद््घाटन किया जाएगा। इसका उदघाटन 13 नवम्बर को करने की तैयारी की जा रही है। कारण कि 10 नवम्बर को मतगणना समाप्त हो जाएगी। ट्रायल के तौर पर इस वाटर फब्बारा को चालू भी किया गया है। वाटर फब्बारा रंगीन है। उससे रंगीन पानी का फब्बारा निकलने से लोग इसे देखकर मनोरंजन भी कर रहे हैं। साथ ही आसपास का दृश्य काफी मनोहारी भी दिख रहा है। इसी के बगल से रेलवे ओवरब्रिज भी है। इस ओवरब्रिज से गुजरने वाले लोग भी एक नजर इस वाटर फब्बारा को देखते हुए गुजरते हैं। इधर, शहर के अन्य स्थानों पर भी वाटर फब्बारा लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए स्थान का भी चयन हो रहा है। स्थान उपलब्ध होने के बाद अन्य तीन से चार स्थानों पर रंगीन फब्बारा लगाया जाएगा। इसके अलावा भी शहरी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के लिए अन्य तरह के काम कराया जा रहा है। ताकि ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले लोग सौंदर्यीकरण को देखकर सराहना कर सके। इधर, इसके पहले गांधी मैदान पोखरा का भी सौंदर्यीकरण कराया गया है।

पोखरे के आसपास लगाए गए फूल मोह रहे मन
गांधी मैदान पोखरे के चारोें तरफ पार्क बनाया गया है। बैठने के लिए बेंच व फूल भी लगाए गए है। इस वजह से वहां पर लोग बैठके भी करते हैं। कई लोग तो सी सरोवर के किनारे बैठकर शादी विवाह का रिश्ता भी तय करते हैं। इधर, सीवान स्टेशन पर भी सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। रेलवे लाइन के बीच में भी फूल लगाए गए हैं। इससे वहां का भी दृश्य काफी मनोरम दिखता है। वहां के सर्कुलेटिंग एरिया में भी फूल लगाए जाने से यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करने के दौरान काफी सूकून महसूस होता है।

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